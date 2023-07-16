Video Yaşam Falezlerden denize el ele tehlikeli atlayış kamerada | Video
Falezlerden denize el ele tehlikeli atlayış kamerada | Video

Falezlerden denize el ele tehlikeli atlayış kamerada | Video

16.07.2023 | 13:04

Antalya'da 2 gencin yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki falezlerden el ele tutuşarak denize yaptığı tehlikeli atlayış, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Konyaaltı Sahili'ndeki falezler yaz aylarında doğal güzelliğiyle denize giren ve güneşlenenlerin uğrak yeri oldu. Muratpaşa ilçesinden Konyaaltı Sahili'ne gidilen Varyant bölgesindeki falezlerde 2 arkadaşın el ele tutuşup yaklaşık 25 metre yükseklikten denize atlayışları çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Denize dengesiz düşen 2 genç kısa süreli sersemlik yaşadıktan sonra sahile çıktı. Falezlerden arkadaşlarını izleyen 2 genç ise patikadan onların yanına, sahile indi. Tehlikeli atlayış bir turistin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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