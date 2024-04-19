Fatih'te 2 İETT otobüsü çarpıştı | Video
Fatih'te iki İETT otobüsü çarpıştı. Bir İETT otobüsünün diğerine arkadan çarpması sonucu yolculardan bazıları yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sabah saatlerinde Vatan Caddesi'nde meydana geldi. 34 HO 1308 plakalı İETT otobüsü Vatan Caddesi'nde durağa yanaştığı sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durakta bekleyen 34 HO 1360 plakal İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüslerde maddi hasar meydana geldi. Kaza sırasında yolculardan yaralananlar oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekileri sevk edildi.
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