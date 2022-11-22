Video Yaşam Fatih’te taksici ve yolcu arasında tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video
Fatih’te taksici ve yolcu arasında tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video

Fatih’te taksici ve yolcu arasında tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video

22.11.2022 | 18:31

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İstanbul Fatih’te seyir halinde olan taksi şoförü, kendisini durduran bir yolcuyu aracına almak istemeyince taraflar arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.

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