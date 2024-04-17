Fatih’te tramvay arızalandı, aksayan seferler nedeniyle yolcular raylardan yürüdü | Video 17.04.2024 | 12:19 T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattı Çapa durağında meydana gelen tramvay arızası nedeniyle seferler durduruldu. Yapılamayan seferler nedeniyle tramvaydan inen yolcular ise raylardan yürüdü. VİDEO DEVAM EDİYOR

T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay hattı Çapa durağında meydana gelen arıza nedeniyle seferler durduruldu. Arıza sonrası ekipler olay yerine sevk edilerek çalışma başlattı. Yapılamayan seferler nedeniyle tramvaydan inen yolcular ise raylardan yürüdü. Arıza sonrası Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı.Yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.