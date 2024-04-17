Fatih’te tramvay arızalandı, aksayan seferler nedeniyle yolcular raylardan yürüdü | Video
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattı Çapa durağında meydana gelen tramvay arızası nedeniyle seferler durduruldu. Yapılamayan seferler nedeniyle tramvaydan inen yolcular ise raylardan yürüdü.
Yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
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