Fethiye’de 2 yangın söndürme helikopteri göreve başladı | Video
TUSAŞ ve Skorsky tarafından ortak üretilerek geçtiğimiz yıl OGM (Orman Genel Müdürlüğü) envanterine dahil olan ilk yangın söndürme helikopteri “Nefes” Fethiye Orman İşletme helikopter pistinde konuşlandı. Diğer helikopter ise Değirmenbaşı orman deposunda görev yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs ayında yapılan tanıtımda "Nefes" ismini verdiği helikopter, bir seferde 2,5 ton su atabilme özelliğine sahip. T70 helikopteri yangınla mücadelenin yanında arama kurtarma çalışmalarında da görev alabilecek.
Fethiye'de bulunan diğer yangın söndürme helikopteri ise Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü Çamköy Orman Deposu'nda görevini sürdürecek.
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