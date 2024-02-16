FETÖ şüphelilerine İzmir merkezli operasyon: 15 gözaltı | Video 16.02.2024 | 15:16 ByLock uygulaması kullanan ve içeriklerde isimleri geçen 20 FETÖ/PDY şüphelisine yönelik İzmir merkezli yapılan operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock Kullanan ve Bylock içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 20 şüpheli belirlendi. İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için, İzmir merkezli 23 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. İzmir merkez, Menemen ve Torbalı ilçeleri ile İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, firari olan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan 15 FETÖ şüphelisi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.