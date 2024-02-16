FETÖ şüphelilerine İzmir merkezli operasyon: 15 gözaltı | Video
ByLock uygulaması kullanan ve içeriklerde isimleri geçen 20 FETÖ/PDY şüphelisine yönelik İzmir merkezli yapılan operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, firari olan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan 15 FETÖ şüphelisi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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