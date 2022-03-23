FETÖ zanlıları Mersin Limanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı | Video
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Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ zanlısı, Mersin Limanı'ndan İtalya'ya kaçmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Devam eden çalışmada, örgüt üyelerinin yurt dışına kaçmasını organize eden ve şüphelileri Gaziantep'ten Mersin'e getirerek burada tır şoförüne teslim ettiği anlaşılan H.E., Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, bu kişinin irtibatlı olduğu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında hizmetli olarak çalışan E.Ç. ise Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla, diğeri ise ev hapsi ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.