FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine yönelik operasyon | Video 08.12.2023 | 10:39 İstanbul merkezi 4 ilde düzenlenen operasyonda, 2014'de düzenlenen KPSS sınavına FETÖ/PDY terör örgütüne ait çalışma evlerinde hazırlandıkları ile bu evlerden sorumlu oldukları tespit edilen kamuda aktif görevli 7 şüpheli yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, bazı şüphelilerin 2014'de düzenlenen KPSS sınavına İstanbul'da bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait çalışma evlerinde hazırlandıkları yönünde bilgi elde edildi. Bazı kadın şüphelilerin ise bu evlerden sorumlu oldukları ve hala kamuda aktif olarak görevli oldukları tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 4'ü İstanbul, 1'i Isparta, 1'i Gaziantep ve 1'i Denizli'de olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.