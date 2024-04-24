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Video Yaşam Flamingolar kuluçka öncesi eşleşme için Mamasın Barajı'nda | Video
Flamingolar kuluçka öncesi eşleşme için Mamasın Barajı'nda | Video

Flamingolar kuluçka öncesi eşleşme için Mamasın Barajı'nda | Video

24.04.2024 | 10:32

Akdeniz havzasından kuluçka öncesi Tuz Gölü’ne gelmeye başlayan Flamingoların en önemli beslenme ve aynı zamanda eşleşme bölgesi olarak seçtiği Mamasın Barajı bu günlerde özel misafirlerini ağırlıyor.

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Son günlerde gruplar halinde Mamasın Barajına gelen allı turnalar sesleri ve kanat çırpışları ile görsel şölen oluşturuyor. Tuz Gölü'nü üreme alanı olarak seçen flamingoların Mamasın Barajı ve çevre gölleri beslenme alanı olarak kullandığını belirten Doğaya Kuş Bakışı Derneği Başkanı Fahri Tunç, her yıl binlerce flamingonun kuluçka öncesi Aksaray'daki sulak alanlarda eşleştiğini söyledi. Nisan ayının sonlarına doğru Tuz Gölü havzasına gruplar halinde gelen flamingoların burada kuluçkaya yattığını ifade eden Tunç yaptığı açıklamada her yıl binlerce yavrunun Tuz Gölünde beslenip büyüdüğünü ardından sonbaharda göç ettiğini kaydetti. Yaptıkları gözlemlerde 2024 yılında flamingoların 13 ila 15 bin yavru popülasyonuna ulaşmasını beklediklerini kaydeden Tunç, "İzmir, Antalya gibi sıcak bölgelerden Tuz Gölü havzasında gelen flamingolar üreme ve beslenme için Tuz Gölü'ne yakın sulak alanları seçiyor. Mamasın Barajı bunlardan bir tanesi. Buradan da kuluçka merkezi olan Tuz Gölü içlerine geliyorlar. Bu süreçten sonra yine Tuz Gölü içerisinde hareket eden flamingolar bizim kreş bölgeleri olarak adlandırdığımız yavrularını büyütme ve beslenme alanlarına gidiyorlar" dedi.
Dernek olarak flamingolarla ilgili haftalık gözlemler yaptıklarını ifade eden Tunç, 2022 yılında 8 bin 700 olan yavru sayısının 2023 yılında 11 bin 500'e ulaştığını kaydetti. Yaptıkları gözlemlere göre bu yıl büyük bir kuluçka dönemi beklediklerini belirten Tunç, "2024 yılı için 13 bin ila 15 bin arasında bir yavru popülasyonu oluşabilir. Biz doğa gönüllüleri ve Doğaya Kuş Bakışı Derneği olarak flamingoları gözetleyip, koruyup bölgeden sağ salim ayrılması için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Fahri Tunç, Tuz Gölü'nün korunaklı bir alan olması ve besin kaynaklarının burada bolca bulunmasından dolayı halk arasında allı turna olarak adlandırılan flamingoların burayı üreme ve beslenme alanı olarak seçtiğini kaydetti.

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