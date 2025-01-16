Video Yaşam Freni arızalanan hafriyat kamyonunun 5 aracı biçtiği feci kaza kamerada | Video
Freni arızalanan hafriyat kamyonunun 5 aracı biçtiği feci kaza kamerada | Video

Freni arızalanan hafriyat kamyonunun 5 aracı biçtiği feci kaza kamerada | Video

16.01.2025 | 09:44

Hatay'da fren sisteminde yaşanan arıza sonrası duramayarak, kavşakta bekleyen 5 aracı biçen hafriyat kamyonunun o anlar kameraya yansıdı. Feci kazada 3 kişi yaralanırken, yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Kaza, İskenderun ilçesi E-5 karayolu Şekere kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.N.A. idaresindeki 07 MSG 16 plakalı hafriyat kamyonu seyir halindeyken fren sisteminde arıza yaşandı. Yokuş aşağı inerken freni patlayan kamyon, kavşakta bekleyen 5 aracı biçti. Kazada 3 kişi yaralanırken feci kaza an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralananların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
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