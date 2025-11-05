Gabar Dağı'ndaki saklı cennet: "7 katlı apartman mağarası" | Video 04.11.2025 | 14:31 Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerinde yer alan ve halk arasında "7 katlı apartman mağara" olarak anılan tarihi yerleşim yeri hem doğaseverlerin hem de tarih meraklılarının ilgisini çekiyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyü Gabar Dağı Kırkağaç mevkiinde Gabar Dağı'nın sarp kayalıklarına oyulmuş eşsiz yapı, yedi farklı katmanda birbirine bağlı odacıklardan oluşuyor. Yöre halkı tarafından "Ulya Şeyhan" diye bilinen "7 katlı apartman mağara" adıyla anılmasının sebebi, bu katlı yapısının modern apartmanları andırması. Mağaranın içinde yaşam alanlarının yanı sıra ibadet ve eğitim amacıyla kullanılmış bölümler de bulunuyor. Bölgede yüzlerce mağaranın bulunması nedeniyle halk arasında manevi bir öneme sahip olan bu alan, doğa yürüyüşçüleri ve fotoğrafçılar için popüler hale gelirken, keşif tutkunlarına görsel bir şölen sunuyor.

GEÇMİŞTE ÇEŞİTLİ NEDENLERLE YASAKLI OLAN BÖLGEYE ERİŞİM ARTIK MÜMKÜN

Gezgin olarak birçok yeri gezdiğini ve bu güzellikten mahrum kaldığı için üzgün olduğun ifade eden Devran Mola, "Milattan önce 2 bin 500 yıllara dayanan bir mağa şeklinde apartman odacıklar söz konusu. Daha önde gerek ev olarak gerek medrese olarak, diğer yaşam alanları olarak kullanmışlar. Büyük bir bölümü tahripten dolayı yıkılmasına rağmen halen apartman etkisini gösteriyor" dedi.

Dilovan Mete ise, ''Şırnak'ın doğal güzelliklerinden her zaman mahrum bırakıldık. Böyle tarihi yerlere yeni 2 yıldır görmeye başladık. Burada hem apartman mağaralarını gezdik. Şırnak bölgesinin birçok tarihi yerleri oraların gelip görülmesi gereken alanlar. Buranın doğal güzellikleri var, dağın temiz havasını alıyoruz. Burada arkadaş gruplarımızla beraber doğa yürüyüşü yaptık. Piknik tadında geziler düzenledik, gelip görülmesi gerekilen bir yer'' diye konuştu.

Tarihi yerleri gezmek için kulüp kurduklarını ve bu şekilde bölgeyi tanımak isteyen turistleri gezdirdiklerini aktaran Metin Baykara, apartman mağaraları bölgesini doğa severler için yürüyüş ve rota haline getirdiklerini ifade etti.