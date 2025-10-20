Video Yaşam Gayrimenkul ofisindeki silahlı kavga güvenlik kamerasında | Video
20.10.2025 | 14:30

Antalya'nın Serik ilçesindeki gayrimenkul ofisinde iki grup arasında çıkan kavgada Alper Al ve Ahmet Koç'un öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde otomobille iş yerine gelen, birinin elinde av tüfeği bulunan 2 kişinin olay yerine doğru yürüdüğü, kısa süre sonra da koşarak uzaklaştığı, bu sırada peşlerinden 1 kişinin tabancayla ateş ettiği anlar yer aldı. Elinde av tüfeğiyle kaçmaya çalışan kişinin vurulup düştüğü anlar görüntülere yansıdı. İki grubun, cuma günü başlayan anlaşmazlığı çözmek amacıyla 2 ay önce açılan iş yerinde bir araya geldiği iddia edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken, hayatını kaybeden Ahmet Koç'un bugün teslim olmak üzere cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Gayrimenkul ofisindeki silahlı kavga güvenlik kamerasında | Video
