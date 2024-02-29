Gaziantep'te 1 milyon 317 bin liralık kaçak malzeme ele geçirildi: 6 gözaltı | Video 29.02.2024 | 14:26 Gaziantep'te jandarma ekiplerinin kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonunda piyasa değeri 1 milyon 317 bin TL olan gümrük kaçağı sigara, makaron, nargile kömürü, çay ve tütün ele geçirildi. Operasyon soncunda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Şehitkâmil, Şahinbey ve Araban ilçelerinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yaptı. Titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu yapılan operasyon neticesinde piyasa değeri 1 milyon 317 bin TL olan gümrük kaçağı 14 bin 853 paket sigara, 150 bin adet makaron, 890 kilogram nargile kömürü, 161 kilogram çay, 158 kilogram tütün ele geçirildi.Operasyon sonucunda yakalanan 6 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.