Gaziantep'te 1 milyon 317 bin liralık kaçak malzeme ele geçirildi: 6 gözaltı | Video
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonunda piyasa değeri 1 milyon 317 bin TL olan gümrük kaçağı sigara, makaron, nargile kömürü, çay ve tütün ele geçirildi. Operasyon soncunda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Operasyon sonucunda yakalanan 6 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
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