Video Yaşam Gaziantep'te 1 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi | Video
Gaziantep'te 1 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi | Video

Gaziantep'te 1 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi | Video

10.02.2024 | 11:19

Gaziantep'te jandarma ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon TL olan gümrük kaçağı 64 adet cep telefonu ile 38 adet akıllı saat ele geçirildi.

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Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Yürütülen teknik takip sonucu Şehitkâmil ilçesinde S.U.G isimli şahsa ait işyerine operasyon düzenlendi. İşyerinde yapılan adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 1 Milyon TL olan gümrük kaçağı 64 adet kaçak telefon ile 38 adet akıllı saat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
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