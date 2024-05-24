Narkotik polislerin kamyonette 4 kilo 400 gram esrar ele geçirdi | Video
Adana’da narkotik polisleri şüphe üzerine durdukların kamyonetin içerisinde 4 kilo 400 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Polis ekipleri kabinde yaptığı arama çalışmasında plastiklerin arasına gizlenmiş vaziyette 4kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan U.G., F.K. ile Y.K. gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan U.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken F.K. ile Y.K. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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