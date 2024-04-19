Gaziantep'te 2 milyon lira değerinde sahte deterjan ele geçirildi | Video 19.04.2024 | 10:00 Gaziantep'te jandarma ekiplerinin bir iş yerine yaptığı operasyonda piyasa sürülmeye hazır halde ve 2 Milyon 350 bin TL değerinde sahte deterjan ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon kapsamında Oğuzeli ilçesindeki bir iş yerine baskın yapıldı. Baskın sırasında yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde ve 2 Milyon 350 bin TL değerinde 10 bin 950 kilogram sahte markalı deterjan ve 66 bin 430 adet çeşitli markalara ait ambalaj ele geçirildi. Operasyon sonucunda iş yeri sahibi Y.I. isimli şahıs gözaltına alındı.Yakalanan Y.I. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.