Gaziantep'te 2 milyon TL değerinde kaçak telefon ve saat ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 18.03.2025 | 09:51 Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 2 iş yerine yaptığı operasyonda piyasa değeri 2 milyon 200 bin TL olan gümrük kaçağı telefon, akıllı saat ve elektronik eşya ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde Şehitkâmil ve Oğuzeli ilçelerinde B.Y. ve N.T. isimli şahıslara ait iş yerlerine baskın yapıldı. İş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin TL olan gümrük kaçağı 107 adet akıllı telefon, 16 adet akıllı kol saati ve 14 adet elektronik eşya ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.