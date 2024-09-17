Video Yaşam Gaziantep'te 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi | Video
Gaziantep'te 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi | Video

Gaziantep'te 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi | Video

17.09.2024 | 09:41

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekiplerince 13 timin katıldığı huzur-güven uygulaması yapıldı. Uygulama sonucunda 22 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nurdağı ilçesinde huzur-güven uygulaması yapıldı. Emniyet ve asayişin sağlanması, aranan şahısların yakalanması, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık suçları başta olmak üzere kamu düzenini bozan tüm suçların önüne geçilmesi amacıyla yapılan huzur-güven uygulamasına toplam 13 tim katıldı. Uygulama esnasında 22 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlemler yapılırken M.H.T. isimli şüpheli şahıs ise uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Yapılan aramalarda ise 850 gram skunk, 500 kilogram kaçak tütün, 250 gram kubar esrar, 45 adet uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin, 48 adet nakil belgesiz küçükbaş hayvan ve 2 adet suçta kullanılan cep telefonu ele geçirilirken 144 bin 902 TL idari para cezası kesildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi | Video 00:38
Gaziantep'te 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi | Video 17.09.2024 | 09:41
Arin Gölü’ndeki rengarenk flamingolar görenleri mest ediyor | Video 03:27
Arin Gölü’ndeki rengarenk flamingolar görenleri mest ediyor | Video 17.09.2024 | 09:36
Kayseri’de keçe fabrikasında büyük yangın | Video 03:51
Kayseri'de keçe fabrikasında büyük yangın | Video 17.09.2024 | 08:50
Adana’da trafikte yol verme kavgasında 4 kişi yaralandı | Video 01:45
Adana'da trafikte yol verme kavgasında 4 kişi yaralandı | Video 17.09.2024 | 08:49
Adana’da Keresteciler Sitesi’nde yangın | Video 01:29
Adana'da Keresteciler Sitesi'nde yangın | Video 17.09.2024 | 08:49
Narin Güran cinayetinde çarpıcı fotoğraflar! Cesedin bulunduğu derede kan donduran detay: Tam 30 kilo! 11:34
Narin Güran cinayetinde çarpıcı fotoğraflar! Cesedin bulunduğu derede kan donduran detay: Tam 30 kilo! 16.09.2024 | 13:35
SON DAKİKA: Narin Güran neyi biliyor? Annenin yeni görüntüsü şoke etti 01:43
SON DAKİKA: Narin Güran neyi biliyor? Annenin yeni görüntüsü şoke etti 16.09.2024 | 10:49
Eski eşini havalimanında gören adam çılgına döndü | Video 01:37
Eski eşini havalimanında gören adam çılgına döndü | Video 15.09.2024 | 15:54
Birbirlerine kaskla saldırdılar! O anlar kamerada | Video 01:01
Birbirlerine kaskla saldırdılar! O anlar kamerada | Video 15.09.2024 | 14:22
Başakşehir’de İETT otobüsü önce arabaya, sonra güvenlik kulübesine çarptı | Video 03:45
Başakşehir’de İETT otobüsü önce arabaya, sonra güvenlik kulübesine çarptı | Video 15.09.2024 | 14:22
İki gencin evdeki kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu | Video 01:39
İki gencin evdeki kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu | Video 15.09.2024 | 14:22
Büyükçekmece E-5’te yağmur nedeniyle kayan tır, yolu trafiğe kapattı | Video 01:38
Büyükçekmece E-5'te yağmur nedeniyle kayan tır, yolu trafiğe kapattı | Video 15.09.2024 | 14:23
Sakarya’da makarna fabrikasında şiddetli patlama! 23 işçi yaralandı | Video 09:33
Sakarya'da makarna fabrikasında şiddetli patlama! 23 işçi yaralandı | Video 15.09.2024 | 14:09
Görme engelli vatandaşlarının cep telefonunu çalan hırsızdan pişkin sözler: İlk defa çalmıyorum, inkar edecek değilim | Video 00:51
Görme engelli vatandaşlarının cep telefonunu çalan hırsızdan pişkin sözler: “İlk defa çalmıyorum, inkar edecek değilim” | Video 15.09.2024 | 12:26
Tatilden dönen jandarma personelinden cesur müdahale: Otobüs şoförünü ve kadın yolcuyu saldırganlardan korudu | Video 01:31
Tatilden dönen jandarma personelinden cesur müdahale: Otobüs şoförünü ve kadın yolcuyu saldırganlardan korudu | Video 15.09.2024 | 12:26
Arıcılık yapan emekli polis, her akşam yanına gelen tilkileri elleriyle besliyor | Video 05:18
Arıcılık yapan emekli polis, her akşam yanına gelen tilkileri elleriyle besliyor | Video 15.09.2024 | 10:52
Festival alanını boks ringine çevirdiler! Kavga anları kamerada | Video 00:29
Festival alanını boks ringine çevirdiler! Kavga anları kamerada | Video 15.09.2024 | 10:52
Bağcılar TEM’de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı | Video 13:14
Bağcılar TEM'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı | Video 15.09.2024 | 09:36
Trafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü, otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı | Video 00:30
Trafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü, otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı | Video 15.09.2024 | 09:33
Artvin’de Narkotik köpeği Ivan gece mesaisinde | Video 02:10
Artvin’de Narkotik köpeği Ivan gece mesaisinde | Video 15.09.2024 | 08:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA