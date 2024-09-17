Gaziantep'te 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi | Video
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekiplerince 13 timin katıldığı huzur-güven uygulaması yapıldı. Uygulama sonucunda 22 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Yapılan aramalarda ise 850 gram skunk, 500 kilogram kaçak tütün, 250 gram kubar esrar, 45 adet uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin, 48 adet nakil belgesiz küçükbaş hayvan ve 2 adet suçta kullanılan cep telefonu ele geçirilirken 144 bin 902 TL idari para cezası kesildi.
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