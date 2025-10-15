Gaziantep'te drift atan lüks aracın sürücüsüne 50 bin TL ceza | Video
Gaziantep'te yönetmeliğe uygun plaka takmayan ve drift atan lüks aracın sürücüsüne 50 bin 201 TL cezai işlem uygulandı.
Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi.
Gaziantep'te drift atan lüks aracın sürücüsüne 50 bin TL ceza | Video
