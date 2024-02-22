Gaziantep'te inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Gaziantep'te bir inşaatta ahşap iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybederken 2 işçi ise yaralandı.
1 İŞÇİ ÖLDÜ, 2 İŞÇİ YARALANDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çöken iskeleden düşerek yaralanan işçileri ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Durumu ağır olan ve Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan yabancı uyruklu Musab Muhammed (28) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer işçilerin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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