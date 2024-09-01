Gaziantep'te jandarmadan şok huzur güven uygulaması: 3 gözaltı | Video 01.09.2024 | 09:55 Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan şok huzur güven uygulamasında 1 kilogram skunk ele geçirilirken aranan 3 şüpheli yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyounda Nurdağı ilçesinde şok huzur güven uygulaması yapıldı. Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık, aranan şahısların yakalanması ve suç işleme amacındakilerin caydırılması başta olmak üzere kamu düzenini bozan tüm suçların önüne geçilmesi amacıyla 770 şahıs ile 221 araç sorgulandı.Uygulama sonucunda 1 kilo 520 gram skunk cinsi uyuşturucu madde, 40 gram kubar esrar ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.Yapılan sorgulamalarda uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan M.S., O.S. ve Y.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.