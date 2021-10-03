Video Yaşam Gaziantep'te korkunç cinayet! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü | Video
Gaziantep'te korkunç cinayet! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü | Video

Gaziantep'te korkunç cinayet! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü | Video

03.10.2021 | 12:58

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Gaziantep'te 39 yaşındaki bir adam, husumetli olduğu 6 kişilik bir grup tarafından önce bacaklarından bıçaklandı sonra da kafasına kaldırım taşlı ile vuruldu. Talihsiz adam, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken olayla ilgisi olduğu belirlenen 6 şahıs cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı.

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Olay, gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 kişilik bir grup, daha önce aralarında husumet bulunan 39 yaşındaki Ahmet Bozkurt'u evine girmek üzereyken durdurdu. Bir süre Ahmet Bozkurt'a bir şeyler söyleyerek tartışan grup, daha sonra da talihsiz adamı iki bacağından bıçakladı. Öfkesi bir türlü dinmeyen 6 şüpheli şahıs, Ahmet Bozkurt'u bacaklarından bıçakladıktan sonra kafasına da kaldırım taşıyla vurarak olay yerinden kaçtı.

AĞIR YARALANDI, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aldığı bıçak darbeleri ve kafasına taşla vurulması sonucu ağır yaralanan Ahmet Bozkurt'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZE ADLİ TIP'A KALDIRILDI, OLAYLA İLGİLİ 6 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI
Hayatını kaybeden Ahmet Bozkurt'un cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Cenazenin Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili çalışma yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheli şahsı cinayet zanlısı olarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların sorgu işlemleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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