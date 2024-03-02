Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı | Video 02.03.2024 | 11:23 GAZİOSMANPAŞA'da yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına motosiklet çarptı. Sürücü ve yayanın yere düştüğü anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay geçtiğimiz günlerde Karayolları Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçmek isteyen bir kadın, duran trafikte araçların arasından geçerken motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın ve sürücü yere savruldu. Hemen yerden kalkan motosiklet sürücüsü kadını ayağa kaldırdı. O anlar başka bir aracın kamerasıyla görüntülendi.