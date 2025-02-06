Gelini ve 3 torununu kaybetti, "1 yıllık bina 3 saniyede çöker mi?" diye ağıt yaktı | Video 06.02.2025 | 10:44 Hatay’da 6 Şubat depreminde gelini ve 3 torununu kaybeden Atrak Kaleş yürekleri dağlarken, "1 yıllık apartman değildi, 3 saniye de çöker mi?" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Nurşen Kaleş (42) çocukları Fatih (18), Enes (14) ve Melek Kaleş (3) depremin ilk saniyelerinde oturdukları apartmanın çökmesi sonucu hayatlarını kaybetti.

Depremin ikinci yıl dönümünde Atrak Kaleş (65), gelini ve 3 torunun "Narlıca Deprem Şehitleri" mezarlığındaki kabirlerini ziyaret etti. Atrak Kaleş, torunlarının ve gelinin mezar taşlarını elleriyle okşayıp ağıt yaktı.

"1 YILLIK BİNA 3 SANİYEDE ÇÖKER Mİ?

Atrak Kaleş," Acımız çok büyük dinmiyor. Yeni bina yapılmıştı. 1 yıllık bina, 3 saniye de çöker mi? Çöktü, 7 gün enkazın altında kaldılar. 7 günün sonunda çıkarttılar. Allah kimsenin başına vermesin, rabbim bize sabır versin. Bir gün gözyaşlarım dinmedi, hep aklımızda" diye konuştu.