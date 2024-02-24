Video Yaşam Gemlik'teki 4.1 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Gemlik'teki 4.1 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Gemlik'teki 4.1 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

24.02.2024 | 10:39

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğündeki meydana gelen deprem sonrası korku dolu anlar kameraya yansıdı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde vatandaşlar korkuyla kaçıyor, bir evde kaydedilen görüntülerde ise adeta kamera yerinden sökülecek duruma geliyor.

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AFAD'a göre merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün 15.14'te yerin 10 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Çevre ilçe ve illerden de hissedilen deprem sonrası korku dolu anlar kameraya yansıdı. Kısa süren sarsıntı bir marketin rafları devirirken, bazı vatandaşlar ise depreme spor yaparken yakalandı. Görüntülerde vatandaşların korkuyla kaçıştığı görülürken, deprem sebebiyle yaralanan olmadığı öğrenildi.
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