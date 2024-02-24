Gemlik'teki 4.1 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğündeki meydana gelen deprem sonrası korku dolu anlar kameraya yansıdı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde vatandaşlar korkuyla kaçıyor, bir evde kaydedilen görüntülerde ise adeta kamera yerinden sökülecek duruma geliyor.
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