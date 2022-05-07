Video Yaşam Genç kıza 7 köpek birden saldırdı! Çığlık atınca güvenlik görevlisi imdadına yetişti | Video
Genç kıza 7 köpek birden saldırdı! Çığlık atınca güvenlik görevlisi imdadına yetişti | Video

Genç kıza 7 köpek birden saldırdı! Çığlık atınca güvenlik görevlisi imdadına yetişti | Video

07.05.2022 | 13:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Genç kıza 7 köpek birden saldırdı! Çığlık atınca güvenlik görevlisi imdadına yetişti | Video 04:29
Genç kıza 7 köpek birden saldırdı! Çığlık atınca güvenlik görevlisi imdadına yetişti | Video 07.05.2022 | 13:31
Uşak’ta park halindeki aracın ateşe verilme anı görüntüleri ortaya çıktı 00:42
Uşak'ta park halindeki aracın ateşe verilme anı görüntüleri ortaya çıktı 07.05.2022 | 13:09
Düğünde rastgele ateş açan 4 kişiyi canlı yayın yakalattı | Video 02:38
Düğünde rastgele ateş açan 4 kişiyi canlı yayın yakalattı | Video 07.05.2022 | 12:43
Takım elbisesiyle topladığı plastik atıkları satıp ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediyor | Video 05:29
Takım elbisesiyle topladığı plastik atıkları satıp ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediyor | Video 07.05.2022 | 11:07
Abant Tabiat Parkı’nda yanan ev küle döndü | Video 02:02
Abant Tabiat Parkı’nda yanan ev küle döndü | Video 07.05.2022 | 11:07
Kadıköy’de durak kavgası: İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi | Video 01:31
Kadıköy’de durak kavgası: İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi | Video 07.05.2022 | 11:42
Son Dakika: Bursa’da düşen uçakta ölen pilotların havalimanındaki son görüntüleri ortaya çıktı | Video 09:04
Son Dakika: Bursa'da düşen uçakta ölen pilotların havalimanındaki son görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.05.2022 | 10:58
Altınları inceleyip vereceğiz dedi, dolar ve altınları gasp edip kaçtı! Çaldığı altınlarla otomobil aldı | Video 00:47
"Altınları inceleyip vereceğiz" dedi, dolar ve altınları gasp edip kaçtı! Çaldığı altınlarla otomobil aldı | Video 07.05.2022 | 09:59
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride girdi! Ağlayan kadını komşusu sakinleştirdi | Video 01:53
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride girdi! Ağlayan kadını komşusu sakinleştirdi | Video 07.05.2022 | 09:52
Van’da, araçta cerrahi maske içinde kopya düzeneği bulundu | Video 01:51
Van'da, araçta cerrahi maske içinde kopya düzeneği bulundu | Video 07.05.2022 | 09:32
Sağanaklarla birlikte debisi artan şelale görsel şölen sundu | Video 02:03
Sağanaklarla birlikte debisi artan şelale görsel şölen sundu | Video 07.05.2022 | 09:17
Mersin’de otomobil kanala uçtu: 2 yaralı | Video 01:36
Mersin'de otomobil kanala uçtu: 2 yaralı | Video 07.05.2022 | 09:17
Ankara’da taksi ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada 01:43
Ankara'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada 07.05.2022 | 08:45
Ankara’da taksi ile otomobilin çarpıştığı anlar kamerada | Video 01:43
Ankara'da taksi ile otomobilin çarpıştığı anlar kamerada | Video 07.05.2022 | 09:13
Hadise ve Mehmet Dinçerler balayından paylaşım yaptı! İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler’in balayından ilk görüntüler! | Video 00:34
Hadise ve Mehmet Dinçerler balayından paylaşım yaptı! İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler’in balayından ilk görüntüler! | Video 06.05.2022 | 21:17
Japonya’daki Türk şef sosyal medya fenomeni olma yolunda | Video 09:35
Japonya'daki Türk şef sosyal medya fenomeni olma yolunda | Video 06.05.2022 | 21:04
Ankara’da korku dolu anlar: 8 başıboş köpek yolda yürüyen genç kıza böyle saldırdı | Video 00:12
Ankara'da korku dolu anlar: 8 başıboş köpek yolda yürüyen genç kıza böyle saldırdı | Video 06.05.2022 | 20:49
Alkollü kadın sürücü park halindeki araçlara çarpıp pastaneye daldı... O anlar kamerada 02:00
Alkollü kadın sürücü park halindeki araçlara çarpıp pastaneye daldı... O anlar kamerada 06.05.2022 | 17:41
Bahçelievler’de korkunç olay: Tanımadığı kadını takip edip saldırdı! | Video 04:09
Bahçelievler'de korkunç olay: Tanımadığı kadını takip edip saldırdı! | Video 06.05.2022 | 17:09
Bankaya operasyon yapacağız diyerek 7 bin dolarını dolandırmak istediler, ekipler kurtardı | Video 06:58
"Bankaya operasyon yapacağız" diyerek 7 bin dolarını dolandırmak istediler, ekipler kurtardı | Video 06.05.2022 | 16:42

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde okul çıkışı evine giden lise öğrencisine sokak köpekleri saldırdı. Cep telefonuyla görüntülenen olayda, 7 köpeğin arasında kalan öğrenciyi son anda güvenlik görevlisi kurtardı. Mahallede son 1 ayda 11 kişinin köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün İncek Mahallesi'nde meydana geldi. Okul çıkışı yürüyerek evine giden lise öğrencisine, sokak köpekleri saldırdı. Bir anda 7 köpeğin arasında kalan ve büyük korku yaşayan öğrenci, panikle koşmaya çalıştı. Bir taraftan da çığlık atarak yardım isteyen öğrenciyi, yandaki sitende görev yapan güvenlik görevlisi kurtardı. Cep telefonuyla görüntülenen olayda şans eseri yara almadan kurtulan öğrenci, evine gitti. Görüntüde, köpeklerin arasında kalan öğrencinin güvenlik görevlisinin müdahalesiyle kurtulduğu görüldü.

Öte yandan aynı mahallede son 1 ay içinde 11 kişinin sokak köpeklerinin saldırısı sonucu çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Mahalleli duruma tepki gösterdi ve köpeklerin belediye tarafından toplanarak götürülmesini istedi.

'GÜVENLİK MÜDAHALE ETMESİYDİ YARALANACAKTI'
Mahalleliden Osman Çiçek, 3 gün önce aynı yerde köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığını söyledi. Çiçek, "Markete giderken bir sürü halinde yaklaşık 20 köpeğin saldırısına uğradım. Bacağımdan ve elimden ısırdılar. Daha sonra hastaneye gittim. Kuduz aşısı yaptırdım. Adli rapor alarak şikayetçi oldum. Bu civarda yaklaşık 100 köpek var. Bizim talebimiz belediyenin hızlı şekilde bu köpekleri toplaması ve barınağa götürmesi. Hemen hemen her gün saldırı oluyor. Bugün de bir saldırı oldu. Liseli bir genç kıza saldırdılar. Güvenlik müdahale etmeseydi ciddi bir şekilde yaralanacaktı. Şu an o kızımızın durumu iyi" dedi.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'
Sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Naile A. ise 3 yıldır sitede görev yaptığını anlatarak, "Defalarca bu civarda köpek saldırılarına maruz kaldım. Allah korudu yaralanmadım; ama etrafımı çembere alıp saldırmaya çalıştılar. Burada çalışan birçok insan ekmek parasını terk edip gitmek zorunda kaldı bu saldırılardan dolayı. Can güvenliğimiz yok. Son 1 ayda hastaneye götürülen yaklaşık 11 kişi oldu. Artık tedirginiz, buradan geçemiyoruz. Bu olaya bir çözüm bulunsun istiyoruz" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA