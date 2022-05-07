Genç kıza 7 köpek birden saldırdı! Çığlık atınca güvenlik görevlisi imdadına yetişti | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:29
00:42
Uşak'ta park halindeki aracın ateşe verilme anı görüntüleri ortaya çıktı 07.05.2022 | 13:09
02:38
Düğünde rastgele ateş açan 4 kişiyi canlı yayın yakalattı | Video 07.05.2022 | 12:43
05:29
02:02
Abant Tabiat Parkı’nda yanan ev küle döndü | Video 07.05.2022 | 11:07
01:31
Kadıköy’de durak kavgası: İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi | Video 07.05.2022 | 11:42
09:04
00:47
01:53
01:51
Van'da, araçta cerrahi maske içinde kopya düzeneği bulundu | Video 07.05.2022 | 09:32
02:03
Sağanaklarla birlikte debisi artan şelale görsel şölen sundu | Video 07.05.2022 | 09:17
01:36
Mersin'de otomobil kanala uçtu: 2 yaralı | Video 07.05.2022 | 09:17
01:43
Ankara'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada 07.05.2022 | 08:45
01:43
Ankara'da taksi ile otomobilin çarpıştığı anlar kamerada | Video 07.05.2022 | 09:13
00:34
09:35
Japonya'daki Türk şef sosyal medya fenomeni olma yolunda | Video 06.05.2022 | 21:04
00:12
02:00
04:09
Bahçelievler'de korkunç olay: Tanımadığı kadını takip edip saldırdı! | Video 06.05.2022 | 17:09
ANKARA'nın Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde okul çıkışı evine giden lise öğrencisine sokak köpekleri saldırdı. Cep telefonuyla görüntülenen olayda, 7 köpeğin arasında kalan öğrenciyi son anda güvenlik görevlisi kurtardı. Mahallede son 1 ayda 11 kişinin köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı öğrenildi.
Öte yandan aynı mahallede son 1 ay içinde 11 kişinin sokak köpeklerinin saldırısı sonucu çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Mahalleli duruma tepki gösterdi ve köpeklerin belediye tarafından toplanarak götürülmesini istedi.
'GÜVENLİK MÜDAHALE ETMESİYDİ YARALANACAKTI'
Mahalleliden Osman Çiçek, 3 gün önce aynı yerde köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığını söyledi. Çiçek, "Markete giderken bir sürü halinde yaklaşık 20 köpeğin saldırısına uğradım. Bacağımdan ve elimden ısırdılar. Daha sonra hastaneye gittim. Kuduz aşısı yaptırdım. Adli rapor alarak şikayetçi oldum. Bu civarda yaklaşık 100 köpek var. Bizim talebimiz belediyenin hızlı şekilde bu köpekleri toplaması ve barınağa götürmesi. Hemen hemen her gün saldırı oluyor. Bugün de bir saldırı oldu. Liseli bir genç kıza saldırdılar. Güvenlik müdahale etmeseydi ciddi bir şekilde yaralanacaktı. Şu an o kızımızın durumu iyi" dedi.
'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'
Sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Naile A. ise 3 yıldır sitede görev yaptığını anlatarak, "Defalarca bu civarda köpek saldırılarına maruz kaldım. Allah korudu yaralanmadım; ama etrafımı çembere alıp saldırmaya çalıştılar. Burada çalışan birçok insan ekmek parasını terk edip gitmek zorunda kaldı bu saldırılardan dolayı. Can güvenliğimiz yok. Son 1 ayda hastaneye götürülen yaklaşık 11 kişi oldu. Artık tedirginiz, buradan geçemiyoruz. Bu olaya bir çözüm bulunsun istiyoruz" diye konuştu.