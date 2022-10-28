Video Yaşam Genç kızlar, akranlarını döverken çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaştı | Video
Genç kızlar, akranlarını döverken çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaştı | Video

Genç kızlar, akranlarını döverken çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaştı | Video

28.10.2022 | 10:25

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşları 13-17 arasında değişen bir arkadaş grubunun, akranlarını dövüp, saçlarından sürükledikleri anları çekip sosyal medya üzerinden paylaştı. Aileler, çocuklarını döven kişiler hakkında şikayette bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana geldi. Yaşları 13-17 arasında değişen kız öğrencilerden oluşan arkadaş grubu, akranlarını darbettikleri o anları telefonla kaydedip, sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntülerde 3-4 genç kız genellikle tenha noktalarda bir kişiyi aralarına alıp darbettiği anlar bulunuyor. Görüntülerin bazılarında saldırganlar yere yatırdığı bir kişinin üzerine çıkarak yumrukladığı, bazılarında ise yere düşürdükleri kişiyi saçlarından çekerek sürüklediği görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, mağdur ailelerden bazıları polis merkezine giderek, saldırıyı gerçekleştirenler hakkında şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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