Video Yaşam Geri manevra yaparken balkon duvarına çarptı, yaşlı ev sahibine tehdit ve hakaret etti | Video
Geri manevra yaparken balkon duvarına çarptı, yaşlı ev sahibine tehdit ve hakaret etti | Video

Geri manevra yaparken balkon duvarına çarptı, yaşlı ev sahibine tehdit ve hakaret etti | Video

28.08.2022 | 13:06

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Bursa’da bir apartmanın birinci katında ikamet eden yaşlı çiftin balkon duvarına kamyon ile çarptı. Olay sonrası yaşlı çifte tehdit ve küfürler savuran şahısların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği öğrenilemeyen 3 şahıs, kullandıkları kamyonla ile geri geri giderken birinci katta oturan yaşlı çiftin balkon duvarına çarptı. Çarpmanın ardından yaşlı adam neye uğradığını şaşırarak tehdit ve hakaretlere maruz kaldı.

Tartışmanın uzamasının ardından polise şikayet edeceğini söyleyen yaşlı adam, "Polise şikayet edersen boğazını keserim. Seni açık açık tehdit ediyorum" diyerek bağırdı. Bağırışlarıyla mahalleyi ayağa kaldıran şahıslar bir süre sonra geldikleri kamyona binerek uzaklaştılar.
O anlar mahalle sakinlerinden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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