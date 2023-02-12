Gönüllü arama kurtarma ekibi enkaz altından 8 kişiyi kurtardı | Video

Van ve Özalp'ta 30 kişiden oluşturulan gönüllü arama kurtarma ekibi ile "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da 8 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardılar. Gönüllü Serkan Baylak, "Depremin olduğunu duyduğum an kendi aracımla en yakın deprem bölgesine gitmeye karar verdim. Van ve Özalp'tan oluşan 30 kişilik ekiple birlikte Adıyaman'a giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldım. 5 kişilik gruplar ayrıldık. Enkazda 8 kişiyi sağ olarak kurtardık. 8 cansız beden çıkardık. Bizim bölgemizdeki arama kurtarma çalışmaların bitmesi ile evimiz döndük. İhtiyaç olursa gitmeye hazır" dedi.