Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül’ün diğer otelinden 11 gözaltı, 4’ü adliyede | Video
Bolu Kartalkaya’da yaşanan otel yangını dosyası, işletme sahibi Halit Ergül’ün sahibi olduğu ve aynı ihmallerin bulunduğu Gazelle Resort ve Spa Otel'ine sıçradı. Gazzelle’den de dosyaya ilişkin 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Jandarmada işlemleri tamamlanan ancak isimleri öğrenilemeyen Gazelle Resort ve Spa Otel'de çalışan 4 personel adliyeye getirildi. Jandarma ekipleri tarafından şahıslar adliyenin arka kısmındaki otoparktan savcılığa götürüldü.
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