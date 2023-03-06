Video Yaşam Gümrük Muhafaza Ekipleri 195 kilogram ağırlığında çaya emdirilmiş metamfetamin ele geçirdi | Video
Gümrük Muhafaza Ekipleri 195 kilogram ağırlığında çaya emdirilmiş metamfetamin ele geçirdi | Video

Gümrük Muhafaza Ekipleri 195 kilogram ağırlığında çaya emdirilmiş metamfetamin ele geçirdi | Video

06.03.2023 | 10:30

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 195 kilogram ağırlığında çaya emdirilmiş vaziyette metamfetamin ele geçirildi.

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İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince risk analizi ve hedefleme çalışmaları çerçevesinde yürütülen kontrollerde bir kargo gönderisi yakından incelemeye alındı. Yurt dışına gönderilmek üzere geçici depolama alanına gelen ve çay olarak beyan edilen söz konusu gönderi ekiplerin şüphesi üzerine narkotik dedektör köpekler marifetiyle kontrole tabi tutuldu. Narkotik dedektör köpeklerin kargo kutularına yoğunlaşıp tepkiler vermesi üzerine detaylı arama başlatan ekipler, kutularda bulunan çayın içerisinde beyaz renkte toz maddeler tespit etti. Bunun üzerine, çaya uyuşturucu emdirilmiş olabileceği şüphesiyle uyuşturucu madde tespit kitiyle analiz gerçekleştirilirken, analiz neticesinde çaya metamfetamin emdirildiği ortaya çıkarıldı.

Olayla ilgili şüpheli şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda operasyonu genişleten ekipler, şüpheli şahıslardan birisinin evinde arama gerçekleştirerek şahsın evinde de çaya emdirilmiş vaziyette metamfetamin yakaladı.

Ekiplerin bağlantılı olarak gerçekleştirdiği iki operasyonda toplam 195 kilogram ağırlığında çaya emdirilmiş vaziyette metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan altı şüpheli şahıstan birisinin tutuklanarak cezaevine sevk edildiği olayda, yakalanan uyuşturucuya Gümrük Muhafaza ekiplerince el konuldu. Olaya dair soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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