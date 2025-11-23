Güngören’de tekstil fabrikası alev alev yandı | Video
23.11.2025 | 13:17
İstanbul Güngören’de, 3 katlı bir tekstil fabrikasının depo kısmında yangın çıktı. Binanın çatısı alevlere teslim olurken, çevreyi kaplayan duman paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından tamamen söndürüldü.
Yangın ile ilgili incelemeler sürüyor.
