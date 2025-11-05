Video Yaşam Güvenlik kamerasını etkisiz hale getirdi, kasadaki parayı ve motosikleti çalıp kayıplara karıştı | Video
05.11.2025 | 13:40

Antalya’nın Serik ilçesinde bir restorana giren hırsız, güvenlik kameralarının elektriğini kestikten sonra kasadaki parayı ve iş yerindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın iş yerine girdiği anlar güvenlik kamerasına yansırken işletme sahibi Necmi Özel "Emniyet güçlerimizin bu şahsı en kısa zamanda bulacağına inanıyorum" dedi.

Olay, Serik ilçesi Orta Mahalle, Çınaraltı Meydanı'nda bulunan Necmi Özel'e ait restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 05.40 sıralarında iş yerine giren kimliği belirsiz kişi, çevreyi kontrol ettikten sonra kapıyı zorlayarak içeri girdi. Güvenlik kameralarının enerjisini kesen şüpheli, kasada bulunan yaklaşık 2 bin lirayı alarak dükkan içerisinde bulunan motosikletiyle birlikte kaçtı. Sabah iş yerine gelen işletme sahibi Necmi Özel, kasadaki paranın ve motosikletin yerinde olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde hırsızın, içeri girdikten sonra kasayı boşaltıp motosikletle uzaklaştığı anlar saniye saniye kaydedildi.

"YAKLAŞIK 2 BİN LİRA PARA VE MOTOSİKLETİMİZ ÇALINMIŞ"
Olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Necmi Özel, "Sabah geldiğimizde motosikletin olmadığını gördük. Kameraları izleyince bir kişinin kapıyı zorlayarak içeri girdiğini fark ettik. Yaklaşık 2 bin lira para ve motosikletimiz çalınmış. Emniyet güçlerimizin en kısa zamanda bulacağına inanıyorum" dedi. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

