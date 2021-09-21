Güzel oyuncu Miray Daner "Proje için ne gerekirse yaparım" | Video
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Medcezir, Bir Litre Gözyaşı, Vatanım Sensin ve son olarak Saygı gibi yapımlarla adını duyuran genç oyuncu Miray Daner, zayıflamasıyla ilgili soruları yanıtladı. Güzel oyuncu, "Rol için gerekirse kilo da alırım" dedi.