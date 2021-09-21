Güzel oyuncu Miray Daner "Proje için ne gerekirse yaparım" | Video

Medcezir, Bir Litre Gözyaşı, Vatanım Sensin ve son olarak Saygı gibi yapımlarla adını duyuran genç oyuncu Miray Daner, zayıflamasıyla ilgili soruları yanıtladı. Güzel oyuncu, "Rol için gerekirse kilo da alırım" dedi.