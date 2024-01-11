Hakkari'de kar esareti: Yüksekova-Şemdinli karayolunda çok sayıda araç mahsur kaldı | Video
Hakkari’nin Yüksekova-Şemdinli karayolunda yaşanan yoğun tipiden dolayı çok sayıda araç mahsur kalırken, ekiplerin yol açma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.
Öte yandan, Yüksekova'da kar yağışı aralıklı devam ederken, yetkililer ise yaşanan yoğun sisten dolayı sürücülerin daha dikkatli olması için uyarıda bulundu.
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