Hakkari'de kar esareti: Yüksekova-Şemdinli karayolunda çok sayıda araç mahsur kaldı | Video 11.01.2024 | 13:37 Hakkari’nin Yüksekova-Şemdinli karayolunda yaşanan yoğun tipiden dolayı çok sayıda araç mahsur kalırken, ekiplerin yol açma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteorolojinin yaptığı uyarılardan sonra bölgede etkili olmaya başlayan kar yağışı, olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, Yüksekova-Şemdinli karayolunda da sürücülerin mahsur kalmasına neden oldu. Karayolunda seyir halinde olan çok sayıda araç yaşanan kar yaşı ve tipiden dolayı mahsur kaldı. Yaşanan olay üzerine Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri yolda çalışma başlattı.Öte yandan, Yüksekova'da kar yağışı aralıklı devam ederken, yetkililer ise yaşanan yoğun sisten dolayı sürücülerin daha dikkatli olması için uyarıda bulundu.