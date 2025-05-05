Hakkari'de şiddetli fırtına önüne ne aldıysa götürdü | Video
Hakkari'nin Derecik ilçesinde gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve çakan şimşekler, ilçede paniğe yol açtı ve adeta önüne çıkan her şeyi sürükledi. O anların görüntüleri kameralara yansıdı.
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