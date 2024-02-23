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Hatay emniyetinden DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Hatay emniyetinden DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

23.02.2024 | 11:11

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü DEAŞ ve El Kaide’ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

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Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede terör örgütü DEAŞ ve El Kaide militanlarının olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine eş zamanlı olarak şafak vakti 22 Şubat günü 5 adrese baskın yaptı. Yapılan baskında terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen H.A., A.E., S.E., A.E.M. ile S.E. saklandıkları ikamette yakalandı. Emniyete getirilen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeyle sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken H.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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