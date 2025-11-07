Video Yaşam Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem | Video
Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem | Video

Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem | Video

07.11.2025 | 16:06

Hatay'da yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşlar sokağa döküldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
AFAD verilerine göre Hatay'ın Defne ilçesi kent merkezinde 3.9 büyüklüğünde yerin 13.22 kilometre deprem yaşandı. Depremin etkisiyle korku yaşayan vatandaşlar soluğu sokakta aldılar. Deprem telaşı yaşan vatandaşlar, binaların olmadığı arazilerde ve parklarda deprem korkusunu atlatmaya çalıştılar. İlk belirlemelere göre kentte herhangi bir yıkım yaşanmadığı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hatay’da 3.9 büyüklüğünde deprem | Video 01:10
Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem | Video 07.11.2025 | 16:06
TEM Otoyolu’nda makas atarak trafiği tehlikeye atan araçlar kamerada | Video 00:52
TEM Otoyolu’nda makas atarak trafiği tehlikeye atan araçlar kamerada | Video 07.11.2025 | 15:31
Burdur’da 36 kilo skunk maddesi ele geçirildi! Operasyon görüntüleri film sahnelerini aratmadı | Video 01:24
Burdur'da 36 kilo skunk maddesi ele geçirildi! Operasyon görüntüleri film sahnelerini aratmadı | Video 07.11.2025 | 15:02
‘Saraçlar’ operasyonunda 23 şüpheli adliyede | Video 01:48
‘Saraçlar’ operasyonunda 23 şüpheli adliyede | Video 07.11.2025 | 14:47
Malatya’da minibüs devrildi: 3 yaralı | Video 00:47
Malatya'da minibüs devrildi: 3 yaralı | Video 07.11.2025 | 14:34
Bursa’da 50 metre arayla iki kaza: Aynı aileden 3 kişi yaralandı | Video 04:25
Bursa’da 50 metre arayla iki kaza: Aynı aileden 3 kişi yaralandı | Video 07.11.2025 | 12:40
Farklı zamanlarda 3 hırsızlık olayı gerçekleştirdi; yakalanmamak için saçını turuncuya boyadı | Video 00:34
Farklı zamanlarda 3 hırsızlık olayı gerçekleştirdi; yakalanmamak için saçını turuncuya boyadı | Video 07.11.2025 | 11:44
İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon: 7 gözaltı | Video 00:30
İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon: 7 gözaltı | Video 07.11.2025 | 11:43
Osmaniye’de kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü uçuruma yuvarlandı | Video 01:11
Osmaniye’de kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü uçuruma yuvarlandı | Video 07.11.2025 | 11:23
Adana’da kaçak içki operasyonu: 16 şüpheli yakalandı | Video 01:29
Adana'da kaçak içki operasyonu: 16 şüpheli yakalandı | Video 07.11.2025 | 10:58
Bursa’da yolun karşısına geçmeye çalışan adama taksi çarptı | Video 00:30
Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan adama taksi çarptı | Video 07.11.2025 | 10:37
Motosikletin, dönüş yapmak isteyen otomobile ok gibi saplandığı anlar kamerada | Video 00:43
Motosikletin, dönüş yapmak isteyen otomobile ok gibi saplandığı anlar kamerada | Video 07.11.2025 | 10:07
Gaziantep’te usulsüz satış ve dağıtımı yapılan 30 bin ilaç ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 00:36
Gaziantep'te usulsüz satış ve dağıtımı yapılan 30 bin ilaç ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 07.11.2025 | 09:15
Sosyal medya fenomeni boşanma aşamasındaki eşi ve ailesi tarafından böyle darp edildi | Video 07:05
Sosyal medya fenomeni boşanma aşamasındaki eşi ve ailesi tarafından böyle darp edildi | Video 07.11.2025 | 08:57
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Osmanlı sorusu! Cevabı duyanlar kulaklarına inanamadı! 02:58
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Osmanlı sorusu! Cevabı duyanlar kulaklarına inanamadı! 06.11.2025 | 23:30
Esra Erol’da kayınvalide ve gelin arasında gergin yüzleşme: 8 dakika benim çocuğum can çekişirken sen neredeydin? 02:49
Esra Erol’da kayınvalide ve gelin arasında gergin yüzleşme: 8 dakika benim çocuğum can çekişirken sen neredeydin? 06.11.2025 | 20:32
Taksi şoförü, 6 kişinin canını ustaca manevrayla kurtardı | Video 04:05
Taksi şoförü, 6 kişinin canını ustaca manevrayla kurtardı | Video 06.11.2025 | 16:28
Kiralık ilanıyla başladı, 2,1 Milyonluk vurgunla bitti: 3 kişi tutuklandı | Video 00:35
Kiralık ilanıyla başladı, 2,1 Milyonluk vurgunla bitti: 3 kişi tutuklandı | Video 06.11.2025 | 16:20
Arnavutköy’de iki bina arasındaki istinat duvar çöktü | Video 04:31
Arnavutköy'de iki bina arasındaki istinat duvar çöktü | Video 06.11.2025 | 16:00
Maltepe E-5’te motorcular arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 00:17
Maltepe E-5'te motorcular arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 06.11.2025 | 15:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY