Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem | Video 07.11.2025 | 16:06 Hatay'da yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşlar sokağa döküldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

AFAD verilerine göre Hatay'ın Defne ilçesi kent merkezinde 3.9 büyüklüğünde yerin 13.22 kilometre deprem yaşandı. Depremin etkisiyle korku yaşayan vatandaşlar soluğu sokakta aldılar. Deprem telaşı yaşan vatandaşlar, binaların olmadığı arazilerde ve parklarda deprem korkusunu atlatmaya çalıştılar. İlk belirlemelere göre kentte herhangi bir yıkım yaşanmadığı öğrenildi.