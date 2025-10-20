Hatay'da heyelanın kapattığı yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Video 20.10.2025 | 10:38 Hatay'da heyelan nedeniyle kapanan Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda oluşan kilometrelerce uzunluğundaki araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı şiddetli yağış uyarısının ardından Hatay'ın kıyı ilçelerinde yağış gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Payas ilçesinde gece boyunca aralıksız devam eden sağanak, sabah saatlerinde de şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle ilçe genelinde cadde ve sokaklar göle dönerken, derelerdeki su seviyesi yükseldi. Artan debiyle birlikte bazı bölgelerde sel meydana geldi. Selin etkisiyle toprak kayması yaşanması sonucu, Toprakkale - İskenderun Otoyolu'nun Payas mevkii ulaşıma kapandı. Ekiplerin bölgede temizlik ve yol açma çalışmaları sürerken, otoyolun yeniden trafiğe açılması için ekiplerin çalışması aralıksız sürüyor. Bölgede oluşan kilometrelerce uzunluğundaki araç kuyruğu havadan görüntülendi.