Hatay'da heyelanın kapattığı yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Video
20.10.2025 | 10:38
Hatay'da heyelan nedeniyle kapanan Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda oluşan kilometrelerce uzunluğundaki araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.
