Video Yaşam Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video
25.03.2021 | 11:37

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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir parkta kızlar tekme tokat kavga etti. Kızlardan birinin bıçakla elinden yaralandığı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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İskenderun ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir parkta 5 kişi olan bir grup kız arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme tokat kavga eden kızları çevredekiler ayırmaya çalıştı. Bu sırada cebinden bıçak çıkaran kızlardan biri, diğerini elinden hafif yaraladı. Vatandaşların uzun uğraşları sonucu kavga sona erdi. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kızların şikayetçi olmadığı bildirildi.

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