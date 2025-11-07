Hatay'da vatandaşların deprem paniği kamerada | Video 07.11.2025 | 16:44 Hatay'da yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremin korkuttuğu vatandaşların iş yerinden kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

AFAD verilerine göre Hatay'ın Defne ilçesi kent merkezinde 3.9 büyüklüğünde yerin 13.22 kilometre deprem yaşandı. Depremin etkisiyle korku yaşayan vatandaşlar soluğu sokakta aldılar. Antakya kent merkezinde bir işyerinde depremi hisseden vatandaşların korku dolu kaçışlarıysa kameraya yansıdı. Görüntülerde; depremin salladığı anlar ve vatandaşların kaçışları yer aldı.