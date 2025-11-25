‘Hayalet gönderi’yle uyuşturucu sevkiyatı yapan 'kargo' şebekesine operasyon: 10 gözaltı | Video
25.11.2025 | 15:24
İstanbul merkezli 4 ilde, kargo çalışanlarının da aralarında bulunduğu şüphelilerin kendi aralarında bir sistem kurup, ölmüş kişilerin adlarını kullanarak narkotik madde sevkiyatı yaptıkları belirlenen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 12 kilo 325 gram eroin ve 2 kilo 899 gram metamfetamin olmak üzere toplamda 15 kilo 224 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
