'Hayalet gönderi'yle uyuşturucu sevkiyatı yapan 'kargo' şebekesine operasyon: 10 gözaltı | Video 25.11.2025 | 15:24 İstanbul merkezli 4 ilde, kargo çalışanlarının da aralarında bulunduğu şüphelilerin kendi aralarında bir sistem kurup, ölmüş kişilerin adlarını kullanarak narkotik madde sevkiyatı yaptıkları belirlenen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından kargo çalışanlarının da aralarında bulunduğu şahısların kendi aralarında bir sistem kurup, ölmüş kişilerin adlarını kullanarak uyuşturucu madde sevkiyatı yaptıkları belirlendi. Tespit edilen şüphelilerin bulundukları adreslere İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 12 kilo 325 gram eroin ve 2 kilo 899 gram metamfetamin olmak üzere toplamda 15 kilo 224 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.