Video Yaşam “Hayalet” kumarhanelere seri baskın! Hepsi mühürlendi
“Hayalet” kumarhanelere seri baskın! Hepsi mühürlendi

“Hayalet” kumarhanelere seri baskın! Hepsi mühürlendi

06.12.2022 | 09:23

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Yasa dışı kumar oynatılan ve “Hayalet Kumarhane” olarak adlandırılan adreslere peş peşe seri baskınlar yapan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; 30’u yasa dışı kumar oynayan, 7’si iş yeri sahibi toplam 37 kişiyi gözaltına aldı. Yasa dışı kumar oynayan 30 kişiye 61 bin lira idari para cezası kesildi. Son iki ayda altı “Hayalet Kumarhane” mühürlendi.

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Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı kumara geçit vermedi. Sancaktepe İlçesi'ne bağlı olan Atatürk, Osman Gazi, İnönü ve Meclis Mahalleleri'nde iş yeri olarak faaliyet yürütülen adreslerde yasa dışı bir şekilde kumar oynatıldığını tespit eden Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; adreslere peş peşe seri baskınlar yaptı.

Altı farklı adreste yasa dışı kumar oynadıkları tespit edilen toplamda 30 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 61 bin lira idari para cezası kesildi.

ADRES SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu adreslerde yasa dışı kumar oynayan 30 kişi ile birlikte A.B., U.Ş., Ö.D., C.Ş., A.S., H.A. ve M.K. isimli yedi iş yeri sahibi de "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan dolayı gözaltına alındı.

Son iki ay içerisinde peş peşe operasyon düzenlenen söz konusu adreslerde bulunan iki bin 90 lira kumar parasına, çeşitli kumar makinelerine, tombala pulları ile tombala kartlarına ve 432 iskambil kağıdına Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından el konuldu. "Hayalet Kumarhane" olarak adlandırılan adreslerin tamamı mühürlendi ve faaliyetlerine son verildi.

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