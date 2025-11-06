Husumetlisine pusu kurup başka birini yaralayan şüpheli yakalandı | Video
06.11.2025 | 10:06
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde duruşma sonrasında husumetlisine pusu kurup pompalı tüfekle ateş açarak başka bir vatandaşı yaralayan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.K.'nın saklandığı evi tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi olayda kullandığı tüfek ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan M.K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
