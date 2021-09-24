Video Yaşam İbrahim Tatlıses'ten 12 yıl aradan sonra ilk konser

İbrahim Tatlıses'ten 12 yıl aradan sonra ilk konser

İbrahim Tatlıses'ten 12 yıl aradan sonra ilk konser
24.09.2021 | 09:08

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Müzik dünyasının imparatoru İbrahim Tatlıses,12 yıl aradan sonra ilk konserini Kuruçeşme'de verdi. Sahnede duygu dolu anlar yaşayan Tatlıses, en sevilen şarkılarını seslendirerek sevenleriyle hasret giderdi.

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12 yıl aradan sonra ilk kez konser veren Tatlıses için kapıda uzun kuyruklar oluştu. Tatlıses'i dostları Aydemir Akbaş, Şafak Sezer ve Gülben Ergen yalnız bırakmadı. Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yanı sıra kızları Melek Zübeyde, Dilan ve Elif Ada da konser boyunca imparatora eşlik etti. Defalarca ayakta alkışlanan Tatlıses, sahneye 'Yalan' şarkısıyla çıkarken, İstanbul Boğazı, havai fişeklerle aydınlandı.


İlk şarkısının ardından sevenlerine teşekkür eden İmparator, "Şeref verdiniz. Saygılarımı iletiyorum. Adam sizlersiniz, adam yetiştirdiniz" dedi.


'AĞLAMAMAK ELDE DEĞİL'
Konser öncesi açıklamalarda bulunan İbrahim Tatlıses, "Heyecan var mı yok mu, tam onu da bilmiyorum ancak sahneye çıkınca olacak. Bu akşam beni ağlatacaklar, biliyorum. Ara ara 10'ar dakika ağlama arası isteyeceğim. Ağlamamak elde değil. Elde olsa muslukları tutacağım ama elde değil" dedi.


'ÖZLEDİĞİM TÜM ŞARKILARI SÖYLEYECEĞİM'
Sahnede göz dolduran Tatlıses, "Üzerinden 10 küsur sene geçtikten sonra sahneye çıkmayı düşünebiliyor musunuz? Çok zor bir şey. Alkışlar kıyamet? Ben yandım. Muhakkak özledim. Bütün dostlarım, çoluğum çocuğum herkes geliyor. Ne kadar söylemeyi özlediğim şarkı varsa hepsini koydum. 30 küsur şarkı var, eski yalan var yeni yalan var. 'Yalan'ı benden iyi söyleyen yoktur" diye konuştu.


'SEYİRCİLERİMİ SEVİYORUM'
Seyircilerin karşısına çıkacak olmanın verdiği heyecanı anlatan Tatlıses, Polat Yağcı'ya da teşekkür etti. Tatlıses, "Bana dua edenler, beni alkışlayanlar, biletimi alanlar beni bekliyor. Ben o insanlara saygı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Her şeyi Polat Yağcı yaptı, beni kamçıladı. Çok iyi yaptı. Yoksa ben 10 küsur senedir oturuyorum, kendi kendime şarkı söylüyorum. Konser yapacağız dedi. 10 gün prova yaptık" ifadelerini kullandı.


'BABAMI İLK DEFA SAHNEDE İZLEYECEĞİM'
Babasını ilk defa sahnede izleyeceğini belirten Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, "Ben ilk defa babamı sahnede izleyeceğim. Bu yüzden konser serisinin ilk gününe davetli olmak çok başka bir duygu. Burada olmak çok güzel. Beraber sahnede olmayı hayal ettiğimde İbo Show'a seyirci olarak gittiğimde hemen beni çağırmıştı. Rüyamda söylüyordum, o gerçek değil miymiş? Şu an hatırladım. Ben söyledim sanıyordum, rüyaymış. Çok isterim" dedi.


KIZI ELİF ADA: EN SEVDİĞİM ŞARKI 'DOM DOM'
Annesi Ayşegül Yıldız ile konsere gelerek babasını yalnız bırakmayan Elif Ada, en sevdiği şarkının 'Dom Dom' olduğunu söyledi.
Ayşegül Yıldız, "Ben İbrahim Bey'in adına acayip heyecanlandım. Çok da iyi gözüküyor, çok yakışıklı olmuş. Harika bir program olacağına adım gibi eminim" şeklinde konuştu.


'İMPARATOR DOĞULUYOR. SESİNİ DİNLEMEYİ ÖZLEDİK'
Konser öncesi defalarca telefonla konuştuklarını belirten Gülben Ergen ise, "Sabah akşam telefonlaştık. O çok mutlu, ben de çok heyecanlıyım. Gündüz yağmur yağdı ama dışarıdaki kalabalığı ve kuyruğu gördünüz. İmparator olunmuyor, doğuluyor. Hepimizden daha çok sahnede olmayı aslında o özledi. Televizyon programına benzemiyor. Heyecanlı ve bütün sevdikleri yanında. İbrahim Tatlıses'in sesini dinlemeyi özledik. Programla bir nebze doyduk ama bu başka oluyor" diye konuştu.


Şafak Sezer de, Tatlıses'in hayranı olduğunu ve büyük bir heyecan duyduğunu söyledi.


Tatlıses, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında 24 Eylül Cuma ve 25 Eylül Cumartesi günleri de sahneye çıkacak.

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