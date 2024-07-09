Video Yaşam İki grup sokak arasında kavgaya tutuştu, ortalık meydan muharebesine döndü | Video
İki grup sokak arasında kavgaya tutuştu, ortalık meydan muharebesine döndü | Video

İki grup sokak arasında kavgaya tutuştu, ortalık meydan muharebesine döndü | Video

09.07.2024 | 10:19

Bursa'da aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşınca kavga çıktı. Bir anda meydan muharebesine dönen olay kameraya anbean yansırken, kavga anı Kemal Sunal'ın Tosun Paşa filmini aratmadı.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki gurup arasında sözlü tartışma çıktı. Öfkeli taraflar bir anda kavgaya tutuşunca tekmeler, yumruklarda havada uçuştu. Çevredekiler durumu polise bildirirken, bazı vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Kavga anı kameraya anbean yansırken, görüntüler meydan muharebesini aratmadı.
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