İki grup sokak arasında kavgaya tutuştu, ortalık meydan muharebesine döndü | Video
Bursa'da aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşınca kavga çıktı. Bir anda meydan muharebesine dönen olay kameraya anbean yansırken, kavga anı Kemal Sunal'ın Tosun Paşa filmini aratmadı.
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