Video Yaşam İnsan yüzlü örümcek Türkiye’de 7. kez ortaya çıktı | Video

İnsan yüzlü örümcek Türkiye’de 7. kez ortaya çıktı | Video

İnsan yüzlü örümcek Türkiye’de 7. kez ortaya çıktı | Video
11.06.2021 | 15:26

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Denizli’de arıyı öldürürken insan yüzüne benzeyen görüntüsüyle bulunan köşeli yengeç örümceği, görenleri hayrete düşürüyor. Arıları ve büyük sinekleri yiyerek beslenen örümcek, şuana kadar Türkiye’de 7’nci kez görüldü.

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İlk kez 1805 yılında Fransız bilgin Charles Athanase Walckenaer (1771-1852) tarafından Thomisus Onustus adıyla tanımlan halk arasında da "İnsan yüzlü örümcek" olarak da bilinen köşeli yengeç örümceği, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde pazarlama işinde çalışan Burak Deniz Tutkun tarafından hayvanları beslerken bulundu. Arıyı öldürürken örümceği bulan Burak Deniz Tutkun, örümceğe yakından baktığında insan yüzüne benzediğini görerek hayrete düştü. Gördüğü örümceğe inanamayan Tutkun kavanoza koyarak arkadaşlarına gösterdi. Araştırmalara başlayan Tutkun, örümceğin Türkiye'de sadece 6 kez görüldüğünü ve kendi bulduğunun ise 7'ncisi olduğunu öğrendi. Üzerinde bulunduğu çiçeğin rengine bürünerek yırtıcılardan korunan insan yüzlü örümceği arı ve büyük sineklerle besleyip gözü gibi bakmaya başlayan Tutkun, ardından örümceği doğal yaşam alanına bıraktı.

"KİMİSİ SAHTE OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"
İnsan yüzüne benzediğini görünce ilk başta inanmayıp arkadaşlarına gösteren Tutkun, "İşyerimde dolaşırken hayvanlara yem veriyordum. Dalın üzerinde arının can çekiştiğini gördüm ve baktım üzerinde insan yüzlü örümcek vardı. Tuttum ve ofise arkadaşların yanına götürdüm. Arkadaşlara gösterdim ve insan yüzlü olduğunu iyice fark ettik. Kaçmasın diye kavanoza koyarak araştırmalar yaptık. Türkiye'de 6 tane olduğu ortaya çıktı ve et, maydanoz, arı ile besleniyormuş. Endemik bir tür sanırım. Sonra tatbikide sosyal medya ya atınca bazı arkadaşlar ulaştı. Bizde araştırmasını yaparak Türkiye'de 7'ncisinin bizde olduğunu gördük. Örümceği bulunca arkadaşa götürdüm ve oda çok şaşırdı. Herkes şaşırıyor, arayıp soruyorlar ve kimisi sahte olduğunu söylüyor. Örümceği sonrasın doğal ortamına salacağım. Çünkü biz ne kadar besleyebiliriz? Besleyemeyiz. Doğasında üreyerek çoğalsın, bunun tabi ki de çifti vardır" dedi.

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