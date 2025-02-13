Video Yaşam İş insanının katil zanlısı, şoförü çıktı | Video
İş insanının katil zanlısı, şoförü çıktı | Video

İş insanının katil zanlısı, şoförü çıktı | Video

13.02.2025 | 10:46

Adana'da geçen hafta otoparkta tabancayla vurularak öldürülen iş insanı Saltık Buğra Keçebaş'ın (43) cinayet şüphelisinin, şoförü Mehmet Ali Kartal (34) olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından kaçtıktan sonra otoyolda aracını çekiciye yükletip, arka koltuğunda yatarak İstanbul'a gittiği belirlenen Kartal, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Olay, 6 Şubat günü saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Saltık Buğra Keçebaş, otoparktaki otomobiline bindiği sırada başında kask takılı kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Keçebaş, vücuduna isabet eden 6 kurşunla ağır yaralandı. Şüpheli kaçarken, Keçebaş ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybeden Keçebaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Saltık Buğra Keçebaş'ın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Saltık Buğra Keçebaş'ın cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet dedektifleri, olay yerindeki güvenlik kameralarından 50 saatlik görüntü inceledi. Ekipler, şüphelinin, Keçebaş'ın şoförü Mehmet Ali Kartal olduğunu belirledi. Şüphelinin, otomobiliyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyoluna girdiği, burada aracını bir çekiciye yükletip, arka koltuğunda yatarak İstanbul'a kaçtığı tespit edildi. Mehmet Ali Kartal'ın Tuzla ilçesinde aracı çekicide yüklüyken atlayarak yolun karşısında kendisini bekleyen araca bindiği anlar da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İstanbul'a giden polis ekipleri, Kartal'ı, Bağcılar ilçesinde saklandığı evde gözaltına aldı. Adana'ya getirilerek emniyette sorguya alınan Mehmet Ali Kartal, ifadesinde, "Saltık Buğra Keçebaş beni borçlandırdı. Borçları ödemesi için kendisini aradım. Bana küfredince, ben de gidip öldürdüm. Çok pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kartal, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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