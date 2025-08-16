Isparta'da yol kesip aileye ve polise saldıran şehir eşkıyaları kamerada
Isparta'da otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü ve ailesi, yol verme tartışması sonrası motosikletli 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. Arbede sırasında sürücü, eşi, iki çocuğu, bir mahalle sakini darp edildi, olaya müdahale etmeye çalışan polise de saldırmaya kalktı. Olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydeden sürücünün kızı çaresizce yardım beklerken, yaşadıklarını anlatan sürücü Fatih Irmak, "Motosikletlerini yere bırakıp üzerimize koşarak saldırdılar. Tekme ve yumruk darbeleriyle yere düştüm, bilincimi kaybettim" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:37
Isparta'da yol kesip aileye ve polise saldıran şehir eşkıyaları kamerada 16.08.2025 | 13:32
00:43
Tekirdağ'da devrilen motosikletin sürüklendiği anlar kamerada 16.08.2025 | 10:11
05:07
İstanbul'da 16 yaşındaki genç dehşet saçtı... Ensesine bıçak sapladı! 16.08.2025 | 10:07
02:31
00:27
Hatay'da kavurucu sıcaktan bunalan inek soluğu denizde aldı 16.08.2025 | 09:44
01:59
Çanakkale'de gece saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı 16.08.2025 | 07:50
01:24
Erzincan'da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı | Video 15.08.2025 | 15:50
00:17
Eyüpsultan'da korkutan yangın! TEM Otoyolu'nu dumanlar kapladı | Video 15.08.2025 | 15:37
01:11
Silivri’de yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü | Video 15.08.2025 | 15:16
00:58
02:02
Malatya'da 4 aracın karıştığı kaza: 9 yaralı | Video 15.08.2025 | 13:49
01:20
8 yaşındaki Ege'nin ağır yaralandığı oto galeriye saldırı kamerada | Video 15.08.2025 | 11:55
00:31
01:08
Büyükçekmece’de aydınlatma direği yan yattı, E-5 trafiğe kapatıldı | Video 15.08.2025 | 11:00
00:40
Motosikletin, minibüse ok gibi saplandığı kaza kamerada | Video 15.08.2025 | 09:39
10:35
Denizlerde av yasağı bitiyor... Kıyı balıkçıları sezona hazır... 15.08.2025 | 09:27
01:23
Maliye bölümü öğrencisi matematik sorusunda joker kullandı! İşte o soru! 14.08.2025 | 23:00
02:29
00:47
01:31
Yangını gören motosikletlinin endişesi aksiyon kamerasında | Video 14.08.2025 | 15:31