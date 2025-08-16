Isparta'da yol kesip aileye ve polise saldıran şehir eşkıyaları kamerada

Isparta'da otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü ve ailesi, yol verme tartışması sonrası motosikletli 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. Arbede sırasında sürücü, eşi, iki çocuğu, bir mahalle sakini darp edildi, olaya müdahale etmeye çalışan polise de saldırmaya kalktı. Olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydeden sürücünün kızı çaresizce yardım beklerken, yaşadıklarını anlatan sürücü Fatih Irmak, "Motosikletlerini yere bırakıp üzerimize koşarak saldırdılar. Tekme ve yumruk darbeleriyle yere düştüm, bilincimi kaybettim" dedi.