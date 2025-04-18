İsrail ordusu Gazze'de sivillere ait evleri vurdu: En az 18 ölü, çok sayıda yaralı | Video
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki sivillere ait evlere düzenlediği son saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 18 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise yaralandı.
İSRAİL SALDIRILARINDA EN AZ 51 BİN 65 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Gazze'deki ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozan İsrail, katliamlarına yeniden hız kazandırmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 51 bin 65'e ulaştığı bildirilmişti. En az 116 bin 505 kişinin ise yaralandığı aktarılmıştı.
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